Rivoli, consegnate stasera le benemerenze cittadine

Consegnate questa sera in sala giunta le benemerenze civiche. Niente pubblico per l’occasione, ma diretta streaming sul canale Youtube del Comune. A ricevere l’attestato sono stati la bottega solidale “Il pane sul muricciolo”, il “Rivoli rugby”,

l’Asilo centro, la Coldiretti e il reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale cittadino. Per quest’ultimo a ricevere il

premio è stato lo stesso direttore Michele Grio. Presenti, oltre al sindaco e al presidente del consiglio comunale Valerio

Calosso, anche i capigruppo.