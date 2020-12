Rivoli, gli alpini della Ceccaroni regalano libri ai bambini

Libri ed audio-libri all'ospedale di Rivoli alla parrocchia della Stella ed al Regina Margherita.

A donarli sono stati gli alpini del Reggimento Logistico “Taurinense” di stanza alla caserma Ceccaroni di corso Susa. L'iniziativa è stata voluta dagli stessi militari e dal comandante di reggimento il colonnello Giulio Arseni, in collaborazione con l'associazione "Pane sul muricciolo" della parrocchia della Stella”. La distribuzione dei libri e degli audio-libri si è svolta nel rispetto delle disposizioni riguardanti il contenimento dell’epidemia in corso ed ha sottolineato il forte legame tra i militari dell’Esercito e la popolazione locale. Grazie alle donazioni spontanee degli alpini della “Ceccaroni”, oltre ai libri – in versione

cartacea e in versione digitale - sono stati forniti anche degli stereo per la riproduzione

degli audio-libri. Tutto il materiale è stato sanificato a premessa della consegna dai team

disinfettori del Reggimento. Lo scopo del gesto benefico è stato quello di fornire un segno concreto di vicinanza ai

cittadini in un momento denso di significato come quello natalizio. Il Colonnello Arseni,

durante la distribuzione, ha voluto sottolineare quanto un piccolo impegno da parte di tutti

possa essere di grande aiuto per chi soffre.