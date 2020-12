Rivoli, i regali dei pompieri ai bimbi ricoverati in ospedale

Vigili del fuoco sempre in prima linea, non solo quando si tratta di prestare soccorso alla popolazione ma anche in occasione di iniziative benefiche. Il personale del comando di Torino in collaborazione con l'associazione per la Storia dei vigili del fuoco ha promosso l'iniziativa "Un dono sospeso". Anche se si tratta solo del primo anno, il successo è stato incredibile. Il passaparola tra i vigili del fuoco ha contribuito a portare un sorriso a molti bambini in difficoltà. Tra questi quelli ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali di Rivoli e "Maria Vittoria", Casa Ugi che ospita le famiglie dei bambini ricoverati al Regina Margfherita.