Grugliasco, vende fuochi d'artificio ad un ragazzino: denunciato

Rischia fino a 20mila euro di multa il proprietario del bazar di via Di Nanni denunciato dalla polizia locale per aver venduto articoli pirotecnici ad un minore di 14 anni. In occasione delle festività, infatti, sono stati intensificati i controlli presso gli esercizi commerciali cittadini. Oltre che sul rispetto delle norme dei Dpcm covid, l'attenzione è puntata alla vendita di articoli pirotecnici. I controlli degli operatori si stanno concentrando in particolare sulle certificazioni dei prodotti commercializzati e sull'obbligo dei negozianti di identificare gli acquirenti per non rischiare di rendere disponibili questi articoli ai minorenni.

Proprio a ridosso del Natale, il titolare di un frequentatissimo bazar di via Di Nanni, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria da parte dei Nuclei specializzati della polizia locale, per aver venduto a un minore di quattordici anni materiale pirotecnico di categoria F1 e F2, vietato per quella fascia d'età. Gli agenti in borghese hanno assistito all'acquisto, identificando il ragazzo

non appena uscito dal negozio. Il responsabile dell'esercizio commerciale è stato convocato in Comando per le verifiche sulle

autorizzazioni e per la contestazione inerente il reato. Il materiale pirotecnico è stato sequestrato e il giovane acquirente affidato ai genitori. Il Decreto legislativo 123/2015 che disciplina la vendita di articoli pirotecnici, prevede quali contestazione all'esercente responsabile dei fatti, oltre che l'obbligo di comunicazione all'autorità Giudiziaria competente, una ammenda da 2mila a 20mila euro e l'arresto da tre mesi a un anno.