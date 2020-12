Rivoli, il Covid non ferma la generosità dei donatori Avis

Il coronavirus non ferma le donazioni di sangue. L'Avis continua senza sosta i prelievi. Oltre al consueto giorno di prelievo mensile in sede, sono state organizzate date ulteriori e straordinarie sia in sede che sul territorio. «E malgrado siano venuti a mancare quelli presso le scuole e la caserma Ceccaroni - sottolinea il presidente Bruno Larosa - abbiamo effettuato una raccolta in Comune, grazie alla collaborazione di Elena Castelletti, con l'ausilio dell'autoemoteca. Durante il periodo di quarantena dovuto al Covid-19 abbiamo assistito ad una forte adesione alla raccolta di sangue e plasma. Ringraziamo tutti i donatori che si sono avvicinati per la prima volta e quelli che sono già donatori ma che hanno donato più del solito. Molti in particolare quelli che si sono proposti per la donazione di plasma». La necessità di avere ingressi contingentati durante i prelievi ha spinto i donatori ad utilizzare maggiormente l'app AvisNet per effettuare le prenotazioni, queste ultime sono divenute necessarie ed obbligatorie al fine di garantire la sicurezza di tutti.