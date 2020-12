Rivoli, poliziotti "elettricisti" aiutano un'anziana

Si sono improvvisati elettricisti gli agenti del commissariato di Cascine Vica per aiutare una ultra ottantenne che a Natale era rimasta senza corrente. Poco dopo le 13 la donna, non sapendo a chi rivolgersi, ha chiamato il 112. L'operatore al centralino l'ha subito tranquillizzata ed ha inviato una pattuglia. Giunti sul posto, i poliziotti, dopo aver rincuorato la donna, le hanno ripristinato la corrente. La signora ha ringraziato calorosamente i poliziotti per il loro operato, augurando agli agenti un buon Natale.