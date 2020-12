Grugliasco, nella diretta facebook spuntano petardi proibiti

In un filmato su facebook era comparso nella sua cantina dove si vedevano chiaramente dei petardi di grosse dimensioni. Particolare che non è sfuggito ai carabinieri della compagnia di Rivoli che hanno così voluto vederci chiaro. Ed alle prime luci dell'alba, insieme ai colleghi della stazione cittadina, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa di un cittadino italiano di 37 anni. Durante il controllo sono stati sequestrati 17 candelotti esplosivi e tre bombe carta di produzione artigianale. Inoltre sempre all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti circa 60 grammi di hashish, suddiviso in vari involucri. Sono in fase di identificazione le altre persone che comparivano nella diretta social intercettata dai carabinieri. Il sequestro è il risultato dell’intensificazione dei controlli dei militari dell’Arma sulla vendita e il possesso di materiale pirotecnico illegale in vista della fine dell’anno.

In questo settore i carabinieri invitano a seguire alcune semplici regole per evitare incidenti: è vietato vendere ed acquistare prodotti clandestini. Costituisce reato, che punisce sia il commerciante sia l’acquirente; acquistare soltanto fuochi consentiti e lasciare che ad accenderli sia un adulto; prima di accenderli leggere e seguire attentamente le istruzioni e ancor prima controllare che il prodotto sia in ottimo stato di conservazione; non tentare di riaccendere botti inesplosi in strada, evita di toccarli o di raccoglierli; non unire od accendere contemporaneamente più fuochi; nell'accendere quelli consentiti ricordarsi di: non tenere mai con le mani razzi, candele o petardi; allontanarsi immediatamente e non accendere razzi o petardi con la miccia corta, potrebbero esplodere in mano da un momento all'altro; non gettare e non indirizzare mai petardi o razzi verso le persone; non far esplodere mai petardi o razzi in bottiglie o dentro contenitori fragili, perché rompendosi possono produrre pericolose schegge.