Rivoli, i bimbi del Salotto fanno gli auguri in musica ai medici

«Sarà un Natale sicuramente diverso, ma il nostro calore vogliamo regalarlo a voi». Sono le parole che accompagnano la presentazione del video augurale realizzato dai bambini del "Piccolo coro Sister Queen" del Salotto e Fiorito. Vogliono augurare buone feste ai medici ed al personale sanitario dell'ospedale cittadino. E lo fanno sulle note di “Let it be” dei Beatles: i cantori diretti da Enrico Rossotto e Gabriella Ferrero, si cimentano nel brano “E’ Natale”, canzone natalizia nonché messaggio di speranza in grado di arrivare al cuore di tutti e non solo del personale sanitario. «Nelle strade vuote l’atmosfera non è quella che vogliamo noi per Natale, ma è Natale, anche se sarà molto diverso» recita il testo scritto dalla direttrice Ferrero. Il brano invita a sperare che la magia delle festività di fine anno possa condurci al più presto in una diversa realtà in cui “gli ospedali sono vuoti e i negozi tutti aperti».