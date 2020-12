Grugliasco, Babbi Natale "granata" per l'Emporio solidale

Consegnati ieri dal presidente Domenico Beccaria e dai volontari dell'associazione del Museo del Grande Torino diverse decine di giochi destinati ai bambini delle famiglie che si affidano all'Emporio solidale ospitato da don Lorenzo Sibona alla parrocchia di Santa Maria in via Latina 101 al confine con Collegno e gestito dalla Caritas cittadina attraverso l’associazione "C46"(Caritas Unità pastorale 46). I Toro Club, attraverso l’Unione Club Granata (Toro Club Scalenghe, Bruino, Parigi, Sigari Granata, per citarne alcuni) hanno raccolto e impacchettato un quantitativo ragguardevole di giochi.

Ad accoglierli oltre a don Lorenzo, anche il sindaco Roberto Montà, il vicesindaco e assessore al welfare Elisa Martino e l’assessore ai lavori pubblici, di fede granata, Raffaele Bianco. «Siamo immensamente grati a tutti coloro che hanno deciso di regalare questi giochi - precisa il presidente del Museo del Toro Domenico Beccaria - Donare fa parte della nostra Costituzione che dice che bisogna contribuire in maniera proporzionale alle proprie possibilità per aiutare i più bisognosi. Alcuni possono

farlo ed è giusto che lo facciano. Noi lo abbiamo fatto nel nostro piccolo e siamo contenti di aver contribuito».

«Accogliamo molto favorevolmente queste iniziative - aggiunge il sindaco Roberto Montà - che vanno a rafforzare la nostra già importante rete di solidarietà che il Comune, le associazioni, le parrocchie, i volontari, semplici cittadini sostengono quotidianamente. È importante sapere che soggetti privati, aziende e associazioni, aiutino i cittadini che ne hanno più bisogno». «Questi gesti sono importanti per la nostra comunità - conclude don Lorenzo – così come è fondamentale il coordinamento tra le parrocchie, il Comune, il Cisap, la Caritas e le associazioni cittadine che contribuiscono al sollievo di chi ha più bisogno. E qui a Grugliasco il coordinamento funziona molto bene».