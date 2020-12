Rivoli, sottotetto in fiamme: a fuoco abitazione in via Oropa

Hanno lavorato per oltre quattro ore ieri pomeriggio i vigili del fuoco per spegnere l'incendio di un'abitazione a due piani in via Oropa a due passi da via Alpignano e corso Susa. Le fiamme sono partite poco dopo le 14,30 dal sottotetto della costruzione e si sono rapidamente estese. Sul posto sono intervenute le squadre dei volontari di Rivoli e Borgone oltre agli effettivi del distaccamento di corso Allamano. L'intervento si è protratto fino a dopo le 18. Nessuno dei residenti in zona è rimasto intossicato. Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essere partito dalla canna fumaria per poi propagarsi al resto del tetto, ma gli accertamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni.