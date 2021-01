Collegno, tre giorni per votare il miglior "Umarell"

Entra nel vivo il concorso fotografico "Umarell". Si voterà infatti per tre giorni, da domani a martedì 5 gennaio sulla pagina facebook della Città di Collegno, tramite le reazioni positive: le cinque foto più apprezzate accederanno alla finale del contest promosso da Comune e Infra.to e con la collaborazione di Fiaf pensato per raccontare in modo ironico l'avanzamento dei lavori della metropolitana. L'autore della foto vincitrice sarà il vincitore 2020 dell'"Umarell collegnese". Da domani a martedì le opere saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Città di Collegno e le cinque foto che totalizzeranno il maggior numero di "reazioni positive" (like, cuore, risata, abbraccio, wow) accederanno alla finale.

Ci saranno perciò tre giorni utili per "votare" e far "votare" ai propri contatti le fotografie in concorso e arrivare in finale. Le cinque foto che accederanno alla finale saranno di cinque concorrenti diversi. La giuria, composta dal sindaco Francesco Casciano, dall'amministratore unico di Infra.to Massimiliano Cudia e dal fotografo Renzo Miglio, sceglierà l'opera più meritevole tra le cinque finaliste e menzionerà quella tecnicamente migliore tra tutte quelle partecipanti. Il vincitore 2020 dell'Umarell collegnese sarà premiato con modalità che saranno successivamente comunicate ai finalisti.