Rivoli, Tetti Neirotti si conferma terra di centenarie

Tetti Neirotti si conferma frazione dalla qualità di vita decisamente superiore alla norma. Ed a trarne vantaggio sono i suoi residenti, in particolare le signore. A poche settimane dal compleanno di Agnese Marin, che lo scorso 2 dicembre aveva soffiato su 105 candeline, dopo aver sconfitto il Covid 19, nel giorno di Natale, è toccato ad Aldina Leschiera tagliare un altro prestigioso traguardo: quello dei 103 anni. Aldina sembra tutt’altro che provata dall’età avanzata né tantomeno da quest’ultimo anno difficile: legge senza occhiali, lavora ai ferri, cuce e rammenda. Donna dolce e generosa, sempre col sorriso sulle labbra, è nata a Susa il 25 dicembre 1917 da una famiglia di origine contadina. Con lei due sorelle e un fratello. Dei quattro rimane solo lei. Nel 1943 si sposa con Clemente Lambert, operaio. Dalla loro unione nascono tre figlie: Maria Teresa, Rita e Giovanna. Una famiglia come tante segnata però dalla prematura scomparsa della piccola Giovanna e del marito. Aldina è abituata sin da giovanissima a rimboccarsi le maniche e tirare avanti. Da Avigliana, dove ha vissuto per parecchi anni, si trasferisce con Maria Teresa e Rita a Tetti Neirotti dove risiede tuttora. Le figlie si sposano e arrivano quattro nipoti (Giovanna, Giuseppe, Nadia e Aldo). Oggi Aldina vive con la figlia Rita, unica rimasta e fa la “super nonna” di nipoti e pronipoti.