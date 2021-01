Rivoli, le calze della BefAna alpina arrivano in ospedale

Questa mattina i volontari della Protezione civile dell'Ana hanno portato i doni della Befana Alpina ai bimbi ricoverati nel reparto di pediatria all'ospedale di Rivoli. Si trattava appunto della seconda edizione del progetto benefico “BefAna Alpina Rivoli 2021”. In occasione della prima edizione, il 6 gennaio del 2020, erano stati raccolti i fondi necessari per l'acquisto di due cardiomonitor, una ventina di libri ed altrettante calze della Befana. Questa volta sono stati consegnate: 50 borracce in alluminio blu con logo Ana Rivoli per il personale del reparto di pediatria; 26 “calze della befana” cucite da volontarie del laboratorio Scuci e Ricuci del gruppo Caritas della parrocchia di San Bartolomeo e riempite di golosità dagli alpini rivolesi. Terminerà invece il 24 gennaio la raccolta fondi per l’acquisto di una lampada fototerapica neonatale che sarà consegnata entro la prima decade di febbraio. L’acquisto del macchinario è un segno importante di partecipazione alpina alla vita comunitaria cittadina e non solo, visto il bacino di utenza dell'ospedale. Al progetto solidale BefAna Alpina 2021 hanno collaborato diversi sponsor e benefattori: Ana Rivoli , Veterani 40ª Batteria Susa D’fer, M**Bun, Reggimento Logistico Taurinense, carrozzeria Gisoldi, autoriparazioni San Paolo, Grafica Stampa, Laboratorio Scuci e Ricuci, Aiassa, Immobil Trade , Studio Architetto Bordiga, Farmacie Gruppo Dabbene e Croce Verde Rivoli.