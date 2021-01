Rivoli, maltrattamenti all'asilo: indagate due maestre

Risalgono alla fine del 2018 ed all'inizio del 2019 i fatti per cui due maestre della scuola materna Rosselli risultano indagate. Avrebbero maltrattato alcuni dei bambini loro affidati, aggredendoli verbalmente, strattonandoli ed in un caso anche schiaffeggiando uno di loro. I carabinieri della stazione cittadina hanno notificato a entrambe un avviso di conclusione delle indagini preliminari, con contestuale informazione di garanzia, emesso dalla Procura della Repubblica. A fine 2018 ai militari erano giunte alcune segnalazioni da parte di genitori dei piccoli alunni, preoccupati per presunti maltrattamenti di cui sarebbero stati vittime i loro figli. Sono subito partite le indagini attraverso le riprese delle telecamere nascoste installate nei locali dell'asilo. Proprio attraverso quelle immagini, sono stati documentati alcuni episodi che hanno come protagoniste le due maestre e alcuni degli alunni tutti di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Le indagini sono coordinate dal Pm Roberta Badellino.