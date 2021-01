Rivoli, il primo romanzo di Mara Antonaccio

Definirla “un vulcano di idee” è sicuramente il modo migliore per presentare Mara Antonaccio a chi non la conosce ancora. Ma in realtà il suo nome, a Rivoli, città in cui vive con la sua famiglia, “circola” davvero molto: per la sua attività di biologa nutrizionista, ma anche per la sua capacità di spaziare nei vari campi della cultura ed in particolare nel settore del giornalismo...

Su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2021