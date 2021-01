Rivoli, acciuffato il rapinatore con le forbici

Giovedì scorso, poco prima dell'orario di chiusura, un individuo con il volto coperto dal cappuccio di un giaccone e dalla mascherina, ha fatto irruzione nel Carrefour Express di via Rita Levi Montalcini a due passi da corso Susa e piazza Martiri. Si è avvicinato alle casse ed ha estratto un paio di forbici con cui ha minacciato l'addetta in servizio in quel momento. In pochi secondi ha arraffato tutti i contanti disponibili (circa 700 euro) e si è dileguato a piedi. Tutta la scena è però stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. E proprio visionando i filmati, i carabinieri della stazione cittadina, sono riusciti ad identificare il rapinatore. Si tratta di un senza fissa dimora di 47 anni che è stato sottoposto a fermo.