Grugliasco, una "cittadella dell'auto" nell'ex Pininfarina

Passo decisivo verso la riqualificazione dell’area ex Pininfarina dove nascerà la prima cittadella multiservizi per il mondo dell’auto ed una “Academy school” per avviare i giovani alla professione di operatore specializzato nel settore riparazioni auto. La sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Comune, Agenzia Piemonte Lavoro e azienda Maestri dà avvio alla fase operativa di ricerca e selezione del personale per...

Su Luna Nuova di venerdì 15 gennaio 2021