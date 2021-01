Collegno, Ilaria e Tania trovano lavoro grazie al Comune

Ilaria Andreotti e Tania Castorina sono state assunte grazie al progetto “Collegno investe nel lavoro”. Per Ilaria, 25 anni disoccupata dopo un’esperienza di quattro anni nel settore turistico, si è svolto un percorso di orientamento nell'ambito del progetto Giovani, a seguito del quale si è iscritta a un corso di segretaria di studio medico. La Clinica Santa Ines, studio medico specializzato in via De Amicis, l’ha scelta avviandola al tirocinio con il Comune, che l’ha supportata anche quando l’emergenza sanitaria ha sospeso il tirocinio da marzo a giugno. Dopo il lockdown Ilaria ha terminato i mesi restanti di tirocinio ed è stata assunta.

«Una bella notizia innanzitutto per Ilaria e Tania che trovano lavoro in un momento particolarmente complesso - sottolinea l'assessore al lavoro Antonio Garruto - e poi per Collegno perché grazie ai progetti di politiche attive del lavoro abbiamo sostenuto in due anni circa 800 cittadini, tra giovani e adulti attraverso percorsi di orientamento e supporto all’inserimento lavorativo confermando di essere una città che mette a disposizione un aiuto concreto per chi cerca un impiego». Anche per Tania, 49 anni con una laurea in architettura, il tirocinio iniziato a gennaio, pagato per tre mesi dal Comune, è stato interrotto dall’emergenza sanitaria e ripreso subito dopo il lockdown.

Al termine del percorso Idea Formazione, agenzia formativa in piazza della Repubblica, le ha proposto l’assunzione. «Il lavoro al centro dello sviluppo ad ovest sarà la guida strategica per reagire alla crisi utilizzando anche le risorse Recovery Plan - aggiunge il sindaco Francesco Casciano - L’attenzione alle Politiche attive del lavoro dà i suoi frutti anche in un momento complicatissimo come questo di emergenza sanitaria, un impegno che ha radici profonde ma anche forti tensioni innovative nel nostro operoso tessuto socioeconomico».