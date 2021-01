Grugliasco, disabili insieme come su un'Isola felice

È tutto pronto per il nuovo progetto “Isola felice: l’orizzonte” che rappresenta la fase d’avvio di un percorso più lungo e articolato finalizzato a creare le condizioni affinché gruppi di persone adulte con disabilità psicofisiche di grado lieve e medio, vengano accompagnati a coabitare in parziale autonomia. Il progetto è costituito da un insieme sinergico di azioni realizzate da soggetti in...

su Luna Nuova di venerdì 22 gennaio 2021