Bruino, nasce la consulta della scuola

Si sono chiuse domenica le candidature spontanee per partecipare alla futura consulta scolastica. Circa dieci giorni fa il Comune di Bruino aveva aperto alle domande per fare parte del nuovo organo e la maggior parte delle risposte sono giunte la scorsa settimana. La consulta sarà rappresentativa di tutte le categorie scolastiche (genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale non docente) e avrà una funzione di intermediazione tra i problemi e le istituzioni...

Su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021

