Grugliasco, automobilista in ospedale dopo lo scontro con il bus

È ricoverato all'ospedale di Rivoli con un codice giallo, il conducente della Fiat Punto rimasto ferito questa mattina in corso Torino in seguito allo scontro con un bus Gtt della linea 76 diretto a borgata Paradiso. L'incidente si è verificato intorno alle 10,45 all'altezza della rotonda del Palio, poco prima del cimitero. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale che sono intervenuti insieme all'ambulanza del 18 ed ai vigili del fuoco. Mentre l'automobilista è stato trasportato al pronto soccorso, i passeggeri sono stati fatti scendere e accompagnati alla fermata successiva di corso Torino. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code su entrambe le carreggiate fin verso mezzogiorno.