Rivoli, incidente all'uscita delle gallerie della Perosa: due feriti lievi

È di due feriti lievi il bilancio dell'incidente che si è verificato poco dopo le 18 all'uscita delle gallerie della Perosa sulla carreggiata in direzione di Avigliana. Sono il conducente di un camion e di un'auto che si sono urtati per causa ancora da accertare. L'autocarro si è ribaltato perdendo parte del carico che stava trasportando. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, gli agenti della polizia stradale di Susa, i vigili del fuoco ed il personale della Sitaf. Al momento per chi è diretto verso l'alta valle è istituita l'uscita a Rivoli. Non appena saranno ultimate le operazioni di rimozione dei due mezzi coinvolti, la carreggiata nord sarà riaperta al traffico.