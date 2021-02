Operazioni antidroga: due pusher arrestati tra Collegno e Buttigliera

Operazioni antidroga a Collegno ed a Buttigliera. Nel primo caso i carabinieri hanno arrestato un operaio 50enne. All’interno della sua abitazione i militari della compagnia di Moncalieri hanno rinvenuto circa 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 3.800 euro in contanti, probabile incasso dell'attività di spaccio. A Buttigliera invece i carabinieri della compagnia di Susa hanno sorpreso un incensurato di Rivoli mentre vendeva due grammi di cocaina ad un acquirente. La successiva perquisizione della sua auto, parcheggiata poco distante, ha permesso di recuperare altre dosi di cocaina oltre a 1.400 euro in contanti. A casa i militari hanno sequestrato altri 90 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, varie sostanze da taglio e oggetti per confezionare la droga. Anche per lui sono scattate le manette.