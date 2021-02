Grugliasco, rimborso agli anziani sugli abbonamenti Gtt

Un aiuto economico per i pensionati che utilizzano spesso i mezzi pubblici tanto da dover acquistare un abbonamento Gtt. L’amministrazione comunale ha deciso di applicare una riduzione tariffaria, attraverso l’erogazione di un parziale rimborso, sugli abbonamenti Gtt per il 2021 a favore dei cittadini grugliaschesi pensionati che ne faranno richiesta e che siano in...

Su Luna Nuova di martedì 9 febbraio 2021