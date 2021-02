Collegno, la spaccata al bar finisce male: arrestati in tre

Hanno sfondato la vetrina con un tombino, hanno rovistato tra i cassetti ma non sono riusciti a portare via nulla. E quando hanno tentato la fuga, sono stati bloccati dai carabinieri. L'altra notte sono finiti in manette due italiani ed un marocchino. Avevano preso di mira un bar di via Antica di Rivoli. Ma quando hanno infranto la vetrata di ingresso, qualcuno nei palazzi circostanti, ha sentito il rumore ed ha dato l'allarme al 112. Sul posto è sopraggiunta una pattuglia di carabinieri della stazione cittadina.

I militari hanno notato che a bordo di un'auto, non lontano dal locale che era stato danneggiato, c'erano due uomini ed una donna. Non appena li hanno visti arrivare, la vettura si è quindi mossa tentando di dileguarsi. Ma al termine di un breve inseguimento, la banda è stata raggiunta e bloccata. Sottoposti agli arresti domiciliari, ai tre, che hanno alcuni precedenti alle spalle, è stata anche contestata la violazione della normativa anticovid che vieta di uscire di casa tra le 22 e le 5, se non per giustificati motivi. Ed una spaccata notturna andata buca, non rientra evidentemente tra questi.