Rivalta, un nuovo look per la ciclabile: finita in primavera

I lavori per la manutenzione della pista ciclabile lungo il fiume Sangone sono ufficialmente partiti. Le opere sono iniziate nei giorni scorsi in frazione Pasta, con la rimozione della vecchia staccionata. Dopo oltre 15 anni di onorata carriera la ciclabile che corre lungo il fiume ha bisogno di essere rimessa a nuovo e, soprattutto, in sicurezza. L’intervento riguarderà tutti i 7 chilometri di tracciato, avrà un costo di 160mila euro e sarà realizzato dall’impresa Maplex di Alpignano...

