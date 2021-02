Collegno, i cantieri della metro raccontati dai fotografi

È Alice Tugnolo la prima classificata di Umarell 2020, la prima edizione del concorso fotografico organizzato da Comune, Infra.to e Fiaf per raccontare in modo ironico l’avanzamento dei lavori di prolungamento della metropolitana. La giuria, composta dal sindaco Francesco Casciano dall’amministratore unico di Infra.to Massimiliano Cudia e dal fotografo Renzo Miglio ha scelto tra i cinque scatti più votati sui social tra tutte le oltre 40 fotografie in concorso. Un voto che ha coinvolto oltre 2mila utenti del web. Insieme alla vincitrice, a cui è andato l’Umarell collegnese, sono stati premiati anche Salvatore Mungiovì (secondo classificato), Luana Tumbarello (terza classificata), Giuseppina Testagrossa (quarta classificata) e Ambra Piombo (quinta classificata).

Tra i non finalisti la giuria ha premiato Rita De Nardi come miglior composizione tra tutte le fotografie in gara. «In questi grandi cantieri si sta costruendo la trasformazione storica della zona ovest e raccontarli contribuisce a sentire proprio questo cambiamento epocale - sottolinea il sindaco Francesco Casciano - Grazie alla collaborazione di Infra.to abbiamo scelto di raccontarli anche con un po’ di ironia: abbiamo scelto di fotografare gli umarell come simbolo dell’interesse e della passione per questi lavori importanti e perché siamo convinti che guardare i cantieri della metro non abbia età». «Siamo contenti di realizzare un cantiere inclusivo attraverso iniziative di questo tipo - aggiunge l'amministratore unico di Infra.to Massimiliano Cudia - I cittadini in questo modo non subiscono il disagio in modo passivo ma ci aiutano ad affrontare i problemi in modo costruttivo».