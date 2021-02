Collegno, mascherine e guanti gettati via? Ci pensano gli Ecovolontari

L'associazione Ecovolontari ha sottoscritto con l'assessorato all'ambiente un patto di collaborazione per il mantenimento del decoro della città. Obbiettivo iniziale e principale era quello della raccolta di mascherine e guanti anticovid che venivano e vengono abbandonati un po' dappertutto. Durante questi interventi, con contenitori diversificati, si provvede anche a raccogliere piccoli rifiuti tipo pacchetti di sigarette, fazzolettini di carta e quant'altro viene abbandonato da cittadini incivili. L'attività iniziata a giugno dello scorso anno, prosegue settimanalmente e mercoledì scorso sono state bonificate le aree pubbliche della zona est di Villaggio Dora. «Abbiamo la speranza che ogni cittadino collabori alla tenuta decorosa della zona in cui abita per aiutarci a mantenere pulita la citta - commenta il presidente degli Ecovolontari, Alfredo Corino - Noi non vogliamo sostituirci agli operatori ecologici del Cidiu, ma poiché ci piace vivere in un ambiente pulito, chiediamo a tutti di collaborare per raggiungere questo scopo. Abbiamo anche una pagina Facebook "Ecovolontari Collegno" e chi vuole la può visionare e segnalare impressioni e suggerimenti».