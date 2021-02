Rosta, incendio in una villetta: cinque intossicati

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Si stanno ultimando in questi momenti le operazioni di spegnimenti dell'incendio scoppiato poco dopo le 8 al primo piano di un'abitazione indipendente in viale XXV Aprile. Sul posto due squadre e tre autobotti del comando provinciale dei vigili del fuoco per il rifornimento idrico, anche un'autoscala e il carro rifornimento autoprotettori, le operazioni sono coordinate dal funzionario di servizio. Cinque persone sono rimaste ferite e soccorse dal personale sanitario. Nessuna ha riportato lesioni particolarmente gravi. Nelle vicinanze è atterrato anche con l'elisoccorso.