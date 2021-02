Evasione fiscale da 1,6 milioni di euro: indagini a Rivoli e Beinasco

Si è conclusa nei giorni scorsi un’indagine di polizia economico finanziaria che ha disvelato un’evasione fiscale milionaria, supportata dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’operazione è terminata con il sequestro di immobili, terreni e disponibilità su conti correnti e la denuncia, per reati tributari, di 4 soggetti, tra cui un imprenditore rivolese, il vero “dominus” dell’intero sistema fraudolento. Le investigazioni, durate oltre un anno, sono state condotte dai finanzieri del Gruppo Orbassano, coordinati dal sostituto procuratore Virginie Tedeschi della Procura della Repubblica di Torino, ed hanno tratto origine dall’individuazione, nell’ambito di altra attività operativa, di cospicui prelievi in contanti da parte dell’ imprenditore, effettuati a seguito di numerosi bonifici ricevuti da tre rappresentanti legali di società, tutte operanti nel settore della produzione di componentistica per auto.

