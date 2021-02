Grugliasco, fornitura di integratori donata ai volontari Anpas

Equilibra, l’azienda italiana punto di riferimento nel settore degli integratori alimentari, ha donato al Comitato regionale dell'Anpas, l'Associazione nazionale pubbliche assistenze che ha sede in via Sabaudia, un ingente quantitativo, cinque pedane, di prodotti per il benessere della persona, destinati ai volontari soccorritori. La donazione dei prodotti di Equilibra quali barrette energetiche, tisane e integratori alimentari è avvenuta attraverso l’Outlet di Torino di via Plava.

I prodotti Equilibra sono stati subito distribuiti ai volontari soccorritori delle 82 associazioni Anpas del Piemonte impegnati da inizio pandemia nei servizi legati all’emergenza Covid 19 oltre a garantire le normali attività di soccorso sanitario e assistenza alla popolazione nei rispettivi territori. «Ringraziamo Equilibra per aver pensato ai nostri volontari in questo momento di difficile emergenza - sottolinea il presidente di Anpas Piemonte, Andrea Bonizzoli - un riconoscimento per il loro lavoro gratuito di assistenza, di sostegno e di azione solidale nei confronti della comunità».

L’Anpas rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10mila volontari (di cui 3.829 donne), 5.904 soci, 492 dipendenti, di cui 62 amministrativi che, con 430 autoambulanze, 211 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente oltre 520mila servizi con una percorrenza complessiva di più di 17 milioni di chilometri.