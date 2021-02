Rivoli, si è spento Alberto Calosso, presidente dell'associazione 35mm Club del cinema

Si è spento questa mattina nella sua casa di via Ormea, stroncato da un malore improvviso. La sua era una figura molto nota tra i cinefili che hanno avuto modo di apprezzare le molteplici iniziative organizzate con l'associazione di cui è stato instancabile promotore insieme all'inseparabile moglie Mariella. L'ultimo saluto gli verrà dato giovedì alle 13,45 presso l'abitazione di via Ormea 5. Da qui la salma proseguirà poi per il tempio crematorio di corso Novara 135 a Torino.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 19 febbraio 2021