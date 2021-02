Collegno, a 103 anni firma contro la propaganda fascista

Voleva sostenere la proposta d legge di iniziativa popolare per sanzionare chi attua propaganda fascista e nazista, ma i suoi 103 anni, gli impedivano di recarsi in municipio per firmare. E così questa mattina il sindaco Francesco Casciano si è recato nel condominio di via San Francesco d'Assisi dove Dante Picco Botta abita con la moglie Caterina che di anni ne ha 97. Insieme ai due coniugi anche un'altra quarantina di inquilini sono scesi all'ingresso ed hanno approfittato dell'occasione per apporre la propria firma. La proposta di legge è stata depositata da Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, il comune in provincia di Lucca dove, nell’agosto del 1944, una divisione di soldati nazisti trucidò 560 persone. Serviranno 50mila firme da raccogliere entro il 31 marzo per portare la legge in Parlamento.