Collegno, Comune e Cidiu insieme per la pulizia delle strade

Sono iniziati in via sperimentale in via Magenta e in via Susa e proseguiranno nelle prossime settimane i micro interventi puntuali di pulizia approfondita delle strade cittadine. Il programma straordinario si chiama “Cura della via in corso” e coinvolgerà diverse strade in tutti i quartieri della città, nel corso del 2021. «Sono tratti di strade minori, non ricomprese nei percorsi principali della nettezza urbana, che hanno bisogno di pulizia dalle piante infestanti o sono sporcate dai cantieri o ancora hanno bisogno di una disotturazione delle caditoie - sottolinea l'assessore all’ambiente Enrico Manfredi - Non è pulizia standard, ma approfondita soprattutto sui bordi stradali. Per questo chiediamo la collaborazione dei residenti affinché non parcheggino nei giorni segnalati. L'obiettivo di questa sperimentazione è arrivare a modificare il contratto con Cidiu, arrivando a calendarizzare questi interventi secondo una programmazione annuale». «È un momento in cui occorre prestare alta attenzione alla cura delle nostre vie e dei nostri spazi pubblici - aggiunge il sindaco Francesco Casciano - Un grazie al personale del Comune e del Cidiu giornalmente al servizio della nostra comunità con grande professionalità e efficacia».