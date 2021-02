Alpignano, lavori sul Ponte nuovo, cambia la viabilità

Inaugurare il Ponte rimesso a nuovo dopo i lavori di ristrutturazione il 25 aprile del 2022? Potrebbe essere questa la data fatidica se l'iter procederà senza intoppi. I cantieri apriranno a maggio di quest'anno e dovrebbe durare non meno di dieci mesi. E durante questo periodo il traffico sarà ridotto ad una corsia in direzione Rivoli. Chi vuole invece attraversare la Dora e andare verso Pianezza dovrà utilizzare il Ponte vecchio. È quanto emerso dalla Conferenza dei servizi promossa dal Comune con Città metropolitana in merito alla seconda fase dei lavori di ristrutturazione sul ponte nuovo, tuttora soggetto a limitazioni di transito per i mezzi pesanti. Presenti al tavolo virtuale i rappresentanti di tutte le forze politiche alpignanesi, i sindaci dei comuni limitrofi, il comitato ponte Nuovo, la Croce Verde, i Vigili del Fuoco, l’associazione commercianti, la Coldiretti, il comitato genitori dell’Istituto comprensivo, gli istituti Dalmasso, Darwin, Romero, Gtt, l’agenzia trasporti per la mobilità, Gherra.

Scartate le ipotesi di chiusura totale (sei mesi il tempo previsto) e il senso unico alternato regolato da semafori (che avrebbe causato code e rallentamenti insostenibili), si è optato per l’adozione di un senso unico sui due ponti di Alpignano, creando un circuito ad anello che renderà più fluido lo scorrere del traffico. Soluzione, scelta dalla maggioranza dei presenti e condivisa anche dall'amministrazione comunale, che richiederà una cantierizzazione dei lavori di circa dieci mesi indicativamente da maggio in poi. Questa fase consentirà di risolvere i problemi riscontrati dai tecnici sulla soletta, precisando che già ora non ci sono pericoli di crolli essendo la struttura sottostante e i pilastri solidi. Al termine dei lavori potranno passare sul ponte mezzi sino a 22 tonnellate di peso. Ci sarà poi una terza fase di lavori sotto il ponte che non coinvolgerà il traffico e che al termine renderà il ponte transitabile da qualunque mezzo fino a 44 tonnellate di peso. Le opere riguarderanno anche il consolidamento dei parapetti, la sistemazione dei marciapiedi e nella terza fase l’installazione di reti anti caduta.