Alpignano, Poliambulatorio: a maggio si parte con i lavori

Questa volta ci siamo. A maggio l'Asl To3 darà il via ai lavori di sistemazione dei locali del Movicentro che si trasformeranno nel nuovo Poliambulatorio dove potranno essere ricollocati tutti i servizi sanitari attualmente dirottati su altri comuni in particolare tra Pianezza e Collegno. Torneranno quindi in città: cardiologia, dermatologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria ed elettrocardiogrammi, oltre a Cup, prelievi e fisioterapia. Lavori per cui l'Asl To3 spenderà poco meno di 600mila euro. «È uno degli obiettivi che avevamo tra i primi punti del nostro programma - commenta soddisfatto il sindaco Steven Palmieri - Entro la fine dell'anno potremo così avere a disposizione una servizio atteso da anni. Ringrazio chi in questi anni si è impegnato per arrivare a questo risultato ed anche il nuovo direttore generale dell'Asl Franca Dall'Occo che si è subito fatta carico della questione portando a termine la procedura».