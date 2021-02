Prenderanno il via in settimana gli allenamenti per il “Giro d’Italia solidale” dell’associazione “Più sport più emozioni”. Saranno quasi 50 tappe in cui disabili, sportivi e appassionati correranno fianco a fianco. La partenza è prevista per il 27 luglio da Avigliana e l'arrivo a Cervia nel mese di settembre dove Mauro Cennerazzo gareggerà nell’ “Ironman Triathlon”.