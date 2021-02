Piossasco, omaggio al progetto ‘Nessuno resta solo’

Dopo Rivoli, Piossasco. L’associazione Maki di Rivoli martedì 23 febbraio alle 21,30 propone una serata tra solidarietà e musica, con la presentazione del progetto “Nessuno resta solo a Piossasco” alternata alla musica di alcuni giovani talenti piossaschesi. Il tutto trasmesso in diretta YouTube e Facebook sui profili dell’associazione Maki e della Città di Piossasco. «Proponiamo un concerto in streaming trasmesso da il teatro Il Mulino, luogo simbolo della musica e della cultura per i cittadini piossaschesi. Il concerto vuole essere occasione di riscoperta di quella musica che prima di questa pandemia accompagnava i nostri sabati sera e non solo, e che è presente sul territorio cittadino grazie a giovani artisti che si esibiranno sul palco: Inerzia e Jungla - spiegano gli organizzatori - È previsto anche un intervento di carattere sociale, che restituisca la preziosa esperienza svolta durante il primo lockdown dal progetto “Nessuno resta solo a Piossasco”»...

