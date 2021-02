Rivoli, tamponamento in tangenziale: traffico in tilt

Tutti ricoverate con un codice giallo all'ospedale di Rivoli, le tre persone coinvolte nell'incidente che si è verificato poco dopo le 18 di oggi sulla tangenziale nord in direzione Torino-Savona. All'altezza dello svincolo di corso Francia a Cascine Vica si sono scontrate due auto: una Bmw Serie 1 ed un Fiat Doblò. Le cause del violento tamponamento sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Torino che sono intervenuti sul posto insieme alle ambulanze del 118. A riportare lesioni giudicate non gravi sono stati un uomo di 35 anni ed una donna di 31 residenti a Verrua Savoia che si trovavano a bordo della Bmw. Ed un uomo di 47 anni residente in provincia di Cuneo, che era al volante del Doblò. Visto l'orario di intenso traffico, le operazioni di sgombero dei veicoli incidentati hanno causato forti rallentamenti sulla carreggiata nord della tangenziale fin oltre le 21.