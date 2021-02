Grugliasco, borgata Lesna dice addio al tram 15

Spostare il capolinea del tram 15 all’ospedale Martini lasciando borgata Lesna senza più collegamenti diretti con il capoluogo. Dovrebbe accadere nel 2023 quando entrerà in funzione il nuovo piano del trasporto pubblico varato dalla giunta comunale di Torino. Il percorso della linea 15 sarà accorciato con conclusione all’ospedale Martini, in via Tofane, e non più in...

Su Luna Nuova di venerdì 26 febbraio 2021