Collegno, gli elicotteri dei vigili del fuoco al Campo volo?

Potrebbe essere al campo volo la nuova sede del reparto volo dei vigili del fuoco di Torino. Lo hanno chiesto le organizzazioni sindacali ieri nel corso di un’audizione alla quinta commissione della Regione presieduta da Angelo Dago. Antonio Mazzitelli della Cisl e l’elicotterista Agostino Messana hanno spiegato che la sede attuale, presso l’aeroporto di Caselle, non permette più nessun tipo di ampliamento nonostante le mutate esigenze organizzative intervenute. E nel corso del tempo lo scenario che si è delineato, ha visto da una parte coloro che vogliono spostare il reparto volo presso l’aeroporto Aeritalia di Collegno e dall’altra quelli che intendono lasciarlo all’interno dell’aeroporto internazionale. Le organizzazioni sindacali, da parte loro, preferirebbero optare appunto per la prima soluzione in quanto ritenuta più congrua e meno onerosa rispetto alla seconda, tenuto conto della disponibilità di fondi da parte del ministero dell’Interno per il biennio 2022/23.

Le principali motivazioni a favore del Campo volo sono maggiore operatività ed economicità, una collocazione logistica strategica, la vicinanza ai reparti di Protezione civile e ai vigili del fuoco di corso Regina Margherita a Torino. Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Regione, primo firmatario di un’interrogazione sull’argomento, ha chiesto se nel frattempo fossero intervenuti cambiamenti significativi avendo avuto rassicurazioni dall’assessore ai trasporti Marco Gabusi sul tema. Sarah Disabato, collegnese, consigliera regionale M5S si è chiesta quanto stiano incidendo sulla scelta finale del sito alcune società partecipate. Il buttiglierese Paolo Ruzzola (Forza Italia) ha evidenziato i vantaggi di avere un campo volo molto vicino all’elisoccorso del 118 e con la sala operativa della Protezione civile. Al termine dell’audizione si è deciso di presentare un ordine del giorno agli assessori Fabrizio Ricca e Marco Gabusi per seguire l’evoluzione della vicenda e il ruolo delle partecipate con il Comune di Torino.