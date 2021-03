Rivalta, lampioni ‘privatizzati’ ed ecologici

Terminata la messa a punto del nuovo sistema di illuminazione cittadino di Rivalta, con lampade di ultima generazione. Si tratta di un intervento che dovrebbe consentire un risparmio stimato nella bolletta energetica di oltre il 65 per cento. A realizzare il progetto di pubblica illuminazione è stata la “Menowatt Ge Spa”, azienda leader nel campo della “green economy” e dello “smart metering”. Il progetto riguarda l’installazione, in circa 380 punti luce, delle nuove lampade a led che consentiranno un risparmio nella bolletta elettrica di oltre il 65 per cento. Il tutto dovrebbe anche portare a una riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera di oltre 91 tonnellate. Le zone interessate dall’intervento sono quella di San Vittore e il Villaggio Aurora...

Su Luna Nuova di martedì 2 marzo 2021

