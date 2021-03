Rivoli: addio a Renzo Caddeo, anima sarda del sindacato

Una vita nel sindacato, ma soprattutto all’insegna dell’altruismo e dell’impegno sociale. Questo era Renzo Caddeo, mancato domenica a 75 anni dopo un periodo di malattia. «Era un emigrato sardo - ricorda il figlio Guglielmo - Aveva iniziato a lavorare in una piccola azienda e poi in Fiat. Poi ha iniziato la carriera sindacale». Ed è proprio la carriera nella Cgil che l’ha accompagnato per gran parte della...

Su Luna Nuova di martedì 2 marzo 2021