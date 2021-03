Collegno, Testimoni di Geova: il battesimo è online

Si chiama Riccardo, Riky per gli amici. Ha un sorriso per tutti insieme ad un cuore grande e idee chiare. È proprio vero che la maturità non dipende solo dall’età. Riccardo ha 19 anni, vive a Collegno. E domenica scorsa, dopo aver assistito insieme alla sua famiglia al programma in streaming dell’assemblea annuale dei Testimoni di Geova del torinese dal tema: “Sia Geova la vostra Gioia”, si è battezzato per formalizzare e rendere pubblica la sua fede religiosa. Certo non è stato affatto semplice, soprattutto a causa della pandemia in corso. Le restrizioni vigenti impongono cautela. Per questo, la cerimonia del battesimo non si è tenuta come di solito nella Sala delle Assemblee di Leinì, ma piuttosto nella tavernetta di un amico, dentro una vasca gonfiabile e con pochissimi presenti. Tutti gli altri, parenti e i moltissimi amici, erano collegati in videoconferenza attraverso la piattaforma digitale di Zoom. In provincia di Torino sono attive 140 congregazioni di testimoni di Geova per un totale di circa 13mila aderenti. Anche nei prossimi fine settimana si terranno assemblee con lo stesso programma offerto in streaming.