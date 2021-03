Rosta inaugura un cippo in memoria di Giorgio Perlasca

Clicca sulle foto per scorrere la gallery (foto Gabriele Boschetti)

Inaugurato questa mattina, in occasione della Giornata europea dei Giusti, un cippo presso l'area esterna del plesso scolastico di via Bastone. Si tratta del primo cippo del Giardino dei Giusti, dedicato a Giorgio Perlasca. L'inaugurazione nasce da un progetto ben più ampio fatto in collaborazione con l'Istituto comprensivo Buttigliera Alta-Rosta, promosso dalla concittadina Rachele Bernardi Gra, denominato "Le Sentinelle della Memoria". Come ha spiegato lo stesso sindaco Domenico Morabito l'obiettivo del progetto è di sensibilizzare i ragazzi a tutti gli aspetti del tema della memoria: focalizzare non solo sul tema dello sterminio e sul rapporto vittima/carnefice, ma fornire esempi concreti di possibilità di reazione al totalitarismo attraverso le vicende di salvatori e salvati, fino alle figure dei Giusti tra le Nazioni.

