Grugliasco, la facoltà di agraria tra le prime 150 al mondo

La facoltà di agraria riconosciuta tra le prime 150 al mondo. La prestigiosa agenzia Quacquarelli Symonds ha pubblicato i Qs Subject Ranking per il 2021, ossia le nuove classifiche specifiche per ogni disciplina delle migliori università del mondo. Sono state valutate 1453 università in 51 ambiti disciplinari. Ottime le posizioni raggiunte dall’Ateneo torinese nelle discipline “philosophy” e “agricolture”. In quest’ultima in particolare, l’Università di Torino migliora il suo piazzamento rispetto al 2020 e passa dalla fascia 151-200 alla fascia 101-150, tra le top 150 a livello globale. Il miglior posizionamento per macroarea si conferma quello in “Life sciences and medicine” dove UniTo si classifica al 171° posto, migliorando di nove posizioni rispetto al 2020. La metodologia utilizzata per stilare la classifica Qs Subject Ranking combina dati bibliometrici relativi all’attività di ricerca, ovvero citazioni per pubblicazione su riviste scientifiche e H-index (un indice internazionale che misura impatto e produttività dei ricercatori) e i risultati di questionari reputazionali somministrati al personale accademico e datori di lavoro. Fattori che assumono pesi differenti a seconda delle diverse discipline.