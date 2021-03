Rivoli, riapre lunedì il poliambulatorio di via Piave

In linea con il cronoprogramma, l’Asl To3 ha terminato i lavori al poliambulatorio di via Piave. La chiusura, comunicata a fine gennaio, era stata dettata dalla necessità di alcuni interventi edili, per rendere più accoglienti e accessibili gli spazi per pazienti e operatori e per migliorare la sicurezza dei locali. I lavori hanno riguardato in particolare la realizzazione della nuova controsoffittatura al piano terra e al secondo piano, nonché il rifacimento della rampa di accesso esterno per le persone disabili, ricostruita e dotata di copertura. Da lunedì 8 marzo riprendono quindi i servizi Cup, centro prelievi, riabilitazione, salute mentale, il centro Isi e l’attività specialistica di oculistica e odontoiatria. Gli orari per gli esami del sangue ad accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9; massimo 40 accessi ordinari, accesso illimitato per Tao, donne in gravidanza, minori di 14 anni e invalidi. Il Cup risponde al numero verde 8000005000 attivo dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20; lo sportello resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; indirizzo mail: cup.rivoli@aslto3.piemonte.it.