Dalmasso e Curie-Vittorini premiati per i loro progetti green

Ci sono anche il Dalmasso di Pianezza e il Curie-Vittorini di Grugliasco tra i premiati della prima edizione del concorso “Ci basta un pianeta” indetto da Città metropolitana e rivolto alle scuole secondarie di secondo grado del territorio. La cerimonia di premiazione online si è svolta venerdì ed è stata presentata dal divulgatore scientifico Andrea Vico. I ragazzi dell’istituto pianezzese si sono classificati al secondo posto nella categoria “Green club delle risorse” con il progetto “Green Fields”. Gli studenti dell’istituto grugliaschese hanno invece centrato il terzo posto nella categoria “Green club del riciclo” con il progetto “Ricicliamo il pianeta”. Particolarmente apprezzato il loro impegno dalla consigliera metropolitana delegata all’ambiente e all’istruzione Barbara Azzarà che ha sottolineato il valore di questo bando soprattutto in periodo di didattica a distanza, perché ha coinvolto centinaia di studenti su tematiche di pianificazione ambientale gettando le basi per un approfondimento costante in tema ambientale nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia.