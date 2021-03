Grugliasco, «La scuola è sicura: riaprite le aule»

Ha passato la notte tra domenica e lunedì nella segreteria della scuola, dormendo su una vecchia sdraio. Un’occupazione simbolica, come quella che negli anni della contestazione veniva inscenata dagli studenti. Il direttore dello storico istituto La Salle, Stefano Capello racconta come dall'inizio della pandemia, non c'è stato nessun contagio tra i 218 alunni ed i 28 adulti, tra insegnanti e personale scolastico. Ma l'occupazione non è stato un gesto di protesta contro qualcuno né tanto meno una strizzata d’occhio a negazionisti o complottisti. «Solo un gesto di solidarietà con le famiglie e i ragazzi che saranno nuovamente costretti alla didattica a distanza».