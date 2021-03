Rivalta, il parco si allarga: giù il murales

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per la riqualificazione della parte bassa del centro storico di Rivalta. L’area in questione è quella compresa fra via Bianca Della Valle, via Roma, via Mellano e viale Vif. I primi interventi riguarderanno l’ampliamento del parco intitolato a Giovanni Paolo II: in questi giorni l’impresa sta abbattendo il muro che separa l’area pubblica dalla zona inferiore del parco del castello, restituendo così alla città 3mila metri quadrati di verde urbano. In questi anni il muro è diventato una palestra per tanti giovani writers: si è trasformato in una tela a cielo aperto colorandosi di illustrazioni e graffiti, che sono stati tutti fotografati in modo da poterne tenere memoria. L’amministrazione comunale da parte sua si sta attivando per mettere a disposizione nuovi spazi da destinare a sempre nuove espressioni di street art...

Su Luna Nuova di venerdì 12 marzo 2021

